غزة: حملة تفتيشية لضبط الدراجات النارية المسروقة

غزة / سما /

شرعت المباحث العامة في محافظة غزة، بتنفيذ حملة تفتيشية تركزت على المفترقات الرئيسية في المحافظة بهدف الكشف عن الدرجات النارية المسروقة.

وأوضح غسان الرواغ مدير دائرة مباحث غزة، أنه تم ضبط 8 دراجات مسروقة، مشيرًا إلى أنه تم استنفار كافة أقسام المباحث في محافظة غزة في مهمة التفتيش على الدراجات النارية على الحواجز بهدف الكشف عن الدراجات المسروقة.

وبين أن هناك قاعدة بيانات متوفرة لديهم يتم تحديثها بشكل يومي، ليتسنى لكافة أقسام المباحث المنتشرة في القطاع متابعة الشكاوى المُقدمة.

وطمأن الرواغ أصحاب الدراجات المسروقة أن المباحث العامة تعمل بكل قوة على حفظ حقوقهم وعدم التهاون بها.

وأوضح أنه يتم فحص أرقام الدراجات ميدانيًا عبر برنامج معد مسبقًا يوضح شكاوى سرقات الدراجات النارية وأرقامها.

ولفت الرواغ إلى أنه تم إحالة الدراجات النارية المضبوطة إلى دائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية ومطابقة أرقام الدراجات بشكاوى المواطنين.