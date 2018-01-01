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عرض مسلسلين من بطولة عادل إمام على قنوات إسرائيلية

الثلاثاء 12 مايو 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض مسلسلين من بطولة عادل إمام على قنوات إسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام، إن قناتين إسرائيليتين تعرضان خلال شهر رمضان المبارك مسلسلين مصريين من بطولة عادل إمام.

وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن قناة "مكان" الإسرائيلية تعرض مسلسل "عوالم خفية"، الذي أنتج في العام 2018، من إنتاج شركة "ماجنوم".

فيما قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قناة "هلا" تعرض مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام أيضا، وذلك بعد يوم من عرضه في القنوات العربية.

فيما نقلت مجلة "لها"، المختصة بأخبار الفن، عن منتج مسلسل "عوالم خفية"، هشام تحسين، قوله إن الشركة لم تبع المسلسل لأي قناة إسرائيلية.

وأضاف أن القناة الإسرائيلية تسرق حقوق البث دون أي مسوغ، ولم تستأذن أو تخاطب شركة "ماجنوم".

فيما لم يصدر عن عادل إمام أي تعليق حول بث مسلسلين من بطولته على قنوات إسرائيلية.

#مسلسل #عادل إمام #اسرائيل

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