قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من شمال وجنوب البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي ابو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.

ومن الخليل اعتقلت القوات الشاب فراس أبو سنينه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر عبد المهدي الزهور في بيت كاحل شمال غرب الخليل، وعبث بالمنزل بطريقة وحشية وأرهبت الأطفال، وبعد سؤال ضابط الجيش عن سلوكهم الهمجي، أجاب:" جئنا للتسالي".

كما شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة شبان فلسطينيين، من بلدة سلواد، قضاء مدينة القدس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوة من المستعربين، تابعة لشرطة حرس الحدود، اعتقلت الليلة، 12 شابا فلسطينيا، من بلدة سلواد شرقي القدس.

وزعم الموقع، أن المعتقلين قاموا بإلقاء الألعاب النارية، والحجارة، تجاه مركبات الشرطة، ومهاجمة عناصر الشرطة، مشيراً الى أن الشرطة ستواصل الاعتقالات في محيط مدينة القدس.