  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة

الثلاثاء 12 مايو 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من شمال وجنوب البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي ابو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.

ومن الخليل اعتقلت القوات الشاب فراس أبو سنينه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر عبد المهدي الزهور في بيت كاحل شمال غرب الخليل، وعبث بالمنزل بطريقة وحشية وأرهبت الأطفال، وبعد سؤال ضابط الجيش عن سلوكهم الهمجي، أجاب:" جئنا للتسالي".

كما شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة شبان فلسطينيين، من بلدة سلواد، قضاء مدينة القدس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوة من المستعربين، تابعة لشرطة حرس الحدود، اعتقلت الليلة، 12 شابا فلسطينيا، من بلدة سلواد شرقي القدس.

وزعم الموقع، أن المعتقلين قاموا بإلقاء الألعاب النارية، والحجارة، تجاه مركبات الشرطة، ومهاجمة عناصر الشرطة، مشيراً الى أن الشرطة ستواصل الاعتقالات في محيط مدينة القدس. 

#اعتقال #الضفة #القدس

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

أول تعليق من المدهون على رواية اقتحام منزله بجباليا واختطاف أشقائه

بدء صرف 700 شيقل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب كورونا

تصل إلى 40 درجة .. موجة حر شديدة في الطريق الى فلسطين

انهيار حاد في الأسواق السعودية بعد قرارت زيادة الضرائب وخفض الاجور

لاول مرة ..“حزب الله” يعترف بارتكابه “خطيئة كبرى” في لبنان بعد عهد الحريري

شيخ المبتهلين سلامة الريدي: فقدت بصري بسبب امرأة!

الأخبار الرئيسية

o

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي اثر إصابته بحجر في يعبد بحنين

20200512091431

الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات مسبقة لردع إسرائيل من الضم

520201255132565

خلاف إسرائيلي أمريكي حول تزايد الاستثمارات الصينية

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

قرارات مجلس الوزراء.. اشتية يحذر إسرائيل من مغبة الإعلان عن ضم الأغوار والمستوطنات