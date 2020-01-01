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حالة الطقس : موجة حر حتى نهاية رمضان

الثلاثاء 12 مايو 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : موجة حر حتى نهاية رمضان


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن تتأثر فلسطين خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع القادم بموجة حر شديدة من المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم بدرجة حرارة تكون 39 مئوية في مدينة القدس.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وتقترب من 46 درجة مئوية في مدينة أريحا، وتسود أحواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق.

ويحذر خلال فترة تأثير موجة الحر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما ينصح بعدم ممارسة الأعمال ذات المجهود الكبير خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب المياه والسوائل خلال فترة الافطار، والامتناع عن إشعال الحرائق.

وتعتبر هذه الموجة الحارة هي الأولى من نوعها خلال العام الحالي، ويأتي ذلك بعد درجات حرارة دون معدلاتها وبرودة غير معتادة خلال الأسابيع الماضية.

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