رئيس الزمالك المصري يعلن وفاة مسؤول في النادي بكورونا وفصل المدير الإداري لتقاعسه

القاهرة/سما/

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري عن وفاة مسؤول الإدارة الزراعية بالنادي إثر إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه توفي في منزله، وأن النادي اَمن بعد تعقيمه وتطهيره.

ولفت منصور، عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أنه لم يتم إبلاغه بإصابة مسؤول الزراعة في النادي، موضحا أنه عندما علم بإصابته، منعه ومنع أسرته من دخول النادي.

وأضاف أنه تم أخذ مسحات من 25 عاملا فى الإدارة الهندسية خالطوا المهندس المتوفى بكورونا وجاءت النتائج سلبية.

وأوضح أنه تم فصل المدير الإداري لأنه أخفى وجود إصابة بكورونا داخل النادى، مشيرا إلى أنه علم بالإصابة من الخارج.

وناشد منصور الدولة بضرورة فرض حظر تجول كامل حتى نهاية عيد الفطر للسيطرة على أزمة كورونا.