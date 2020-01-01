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المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في شهر أيار

الإثنين 11 مايو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في شهر أيار


الرباط /سما/

سجل المغرب اليوم الاثنين، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال شهر أيار/ مايو تجاوزت المئتي إصابة، وذلك قبل 9 أيام من تاريخ انتهاء الحجر الصحي المفروض في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة المغربية، فقد تم تسجيل 218 إصابة ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 6281، حيث من المرتقب انتهاء فترة الحجر الصحي في 20 مايو.

وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في مؤتمر صحفي أن "الفيروس ما زال ينتشر، خصوصا على شكل بؤر وبائية"، داعيا المغاربة إلى "المزيد من الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات والنصائح التي تنص عليها إجراءات العزل الصحي، حتى تتمكن البلاد من الخروج من هذا الوضع".

#المغرب #فيروس كورونا #اصابات

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