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الصحة العالمية تطالب الدول التى تفتح تدريجيا بالحذر الشديد

الإثنين 11 مايو 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تطالب الدول التى تفتح تدريجيا بالحذر الشديد


سما / وكالات/

طالبت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفتح تدريجيا بالحذر الشديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وفى وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوي فيروس كورونا من الإنتشار مؤكدة أن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها في جميع الأماكن وتابعت : يجب أن يكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة لمنع عدوي كورونا به محذرة من تداول سجادة الصلاة بين المواطنين لكونها يمكن أن تكون مصدر للعدوي.

وكان أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك العديد من الأبحاث التي يتم إجرائها على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن بعض تلك اللقاحات وصل إلى المرحلة الثالثة، بينما البعض الأخر ما زال في المرحلة الثانية حتى الآن سواء في التجارب السريرية أو في تجارب على إنتاج اللقاح.

وأضاف استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة ، أنه أي وباء يظهر في العالم يحتاج إلى عدة أعوام من أجل اكتشاف لقاح لمواجهته، موضحا أن الإسراع من وتيرة العمل الخاصة بالتوصل للقاح لمواجهة كورونا سيجعل اكتشاف لقاح لمواجهته يحتاج إلى عام.

ولفت استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن كافة التجارب التي يتم إجرائها بشأن التوصل إلى لقاح لمواجهة كورونا لم تتوصل إلى نتائج نهائية، حيث يتم تجريب كل الاحتمالات للتوصل إلى حلول سريعة لمواجهة الفيروس.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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