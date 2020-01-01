وفد اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس يقدم طرودا غذائية لمحافظة قلقيلية

قلقيلية / سما /

قدمت مؤسسة التعاون عبر اتحاد الجمعيات الخيرية/ القدس، اليوم الإثنين، طرودا غذائية لصالح الاسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل في محافظة قلقيلية.

وثمن محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال لقاء مع الوفد الجهود التي يقوم بها الاتحاد ودوره الوطني، وأكد على خصوصية المحافظة وما تتعرض له من انتهاكات احتلالية فاقمت البطالة، مطالباً بإسناد المحافظة نظراً لما تتعرض له من اجراءات احتلالية.

من جهته أكد ممثل اتحاد الجمعيات الخيرية علي صبيحات على أهمية التواصل مع محافظة قلقيلية، وأشار الى أن الطرود التي تم تقديمها من مؤسسة التعاون تصب في هذا الاطار لافتاً الى أن هناك مساهمات أخرى للاتحاد في محافظة قلقيلية.