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مجلس كنائس العالم والشرق الأوسط يحثان اوروبا على اتخاذ موقف ضد قرار ضم الضفة

الإثنين 11 مايو 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس كنائس العالم والشرق الأوسط يحثان اوروبا على اتخاذ موقف ضد قرار ضم الضفة


رام الله / سما /

وجه مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط نداء مشتركا إلى الاتحاد الأوروبي، يحثانه فيه على اتخاذ موقف حازم بشأن قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

ودعا المجلسان، في رسالة مشتركة، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي في قضية قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية"، وطالباه بدراسة هذه الخطوة وتداعياتها.

وأشارا إلى أن هذه الرسالة تعبر عن التزامهما برؤيتهما بشأن تأمين السلام العادل لجميع المواطنين في الأراضي المقدسة، كما تشير إلى أن هذا الضم الأحادي لأراضي الفلسطينيين لا يمكنه أن يؤدي إلى تعزيز العدالة والسلام، بل إلى زيادة الظلم، ونزع الملكية الشرعية الفلسطينية، وتصاعد التوترات، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وعدم احترام القانون الدولي.

وأكد المجلسان أنه " لا يجوز أن يعتبر الاتحاد الأوروبي متواطئا، إن من خلال التقاعس أو من خلال رد الفعل غير الكافي لمنع تنفيذ هذه الخطة".

#مجلس الكنائس العالمي #الاتحاد الاوروبي #ضم الضفة #اسرائيل

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