الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، دخل اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

ولفتت الهيئة، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت قبل ايام، الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أمر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الأسير جنازرة.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير جنازرة، كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.