إسرائيل تعين اردان سفيرا جديدا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، اليوم الإثنين، أنه وافق على العمل كسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على النحو الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعتبر تعيين شخص لكل من المنصبين في وقت واحد خطوة غير اعتيادية في السياسة الاسرائيلية.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أردن سيتولى منصبه كسفير للولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف أن أردن سيتولى منصبه خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء. وذلك لأن اتفاقية الائتلاف بين الليكود وكحول لفان تنص على أن رئيس الوزراء هو الذي يعين السفير في واشنطن. وطلب السفير الإسرائيلي الحالي في الولايات المتحدة رون ديرمر، عدة مرات الاستقالة من وظيفته في واشنطن لأسباب عائلية، لكنه لا يزال في منصبه بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وقال أردن إن قرار قبوله المنصب صعب للغاية بالنسبة له "في السنوات القادمة، سنواجه تحديات كبيرة في المجال الدولي - إيران التي تستمر في التقدم نحو النووي، وتطبق سيادتنا ان شاء الرب من أجل الاستيطان في يهودا والسامرة، وبالطبع المعركة الحازمة ضد معاداة السامية وBDS".