د. أبو الريش : سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة

غزة / سما /

اعتبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية , جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا , وقال د. أبو الريش : ” أن المسئولية المجتمعية يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير خاصة في هذه المرحلة , وتحويل ارشادات السلامة والوقاية الى سلوك مجتمعي من اجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا

وأضاف : أننا لازلنا في مرحلة لكسب الوقت لتعزيز الجهوزية والاستعداد , وذلك يتطلب عدم التراخي في اتباع ارشادات الوقاية السليمة وبما يحقق الدور المهم للمجتمع فيما تنفذه وزارة الصحة من اجراءات ” .