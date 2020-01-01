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د. أبو الريش : سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة

الإثنين 11 مايو 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. أبو الريش : سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة


غزة / سما /

اعتبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية , جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا , وقال د. أبو الريش : ” أن المسئولية المجتمعية يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير خاصة في هذه المرحلة , وتحويل ارشادات السلامة والوقاية الى سلوك مجتمعي من اجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا

وأضاف : أننا لازلنا في مرحلة لكسب الوقت لتعزيز الجهوزية والاستعداد , وذلك يتطلب عدم التراخي في اتباع ارشادات الوقاية السليمة وبما يحقق الدور المهم للمجتمع فيما تنفذه وزارة الصحة من اجراءات ” .

#وزارة الصحة #قطاع غزة #يوسف ابو الريش #فيروس كورونا

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