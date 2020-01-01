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الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية

الإثنين 11 مايو 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين، شروط القرض الممنوح من إسرائيل الى السلطة الفلسطينية، لمواجهة فايروس كورونا.

وأفادت، الهدف من ذلك القرض توفير شبكة أمان اقتصادية للسلطة الفلسطينية،

وأكدت، أنّه سيتم منح قرض بقيمة 800 مليون شيكل إسرائيلي جديد على 4 دفعات، مع فترة إعفاء لمدة ستة أشهر قبل البدء بتسديد القرض.

ويهدف القرض بحسب الإعلام العبري، إلى ضمان الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، ويتم منحه بناءً على طلب وزير المالية الفلسطيني بموافقة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأشارت، إلى أنّ إسرائيل لن تقوم حالياً بخصم ضريبة القيمة المضافة لعائلات الاسرى الفلسطينيين، ولكن سيتم إخبارهم بأن اذلك سيكون إلزامي لاحقاً.

#السلطة الفلسطينية #اسرائيل #اموال الضرائب #فيروس كورونا

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