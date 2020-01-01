اسرائيل: عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

تقرر عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى مقاعد الدراسة بدءًا من يوم الأحد 17 أيار/ مايو الجاري، وذلك بحسب مخطط وزارة التعليم المتعلق باستئناف عمل المؤسسات التعليمية.

ووفقًا للمخطط، فإن طلاب الصوف الرابع حتى السادس من المرحلة الابتدائية، سيعودون كذلك إلى مقاعد الدراسة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك على مدار يوم واحد في الأسبوع (يوم الجمعة)، أو في ساعات المساء.

وينص المخطط الذي وضع بناء على توصيات وزارة الصحة الإسرائيلية، على إلزام طلاب المرحلة الإعدادية إضافة إلى الهيئة التدريسية، باستخدام الكمامات الواقية خلال أوقات الدوام المدرسي؛ كما أن الطلاب سيتلقون تعليمهم في مجموعات تضم 20 تلميذًا.

وتستقبل المؤسسات التعليمية طلاب كل مجموعة على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع (في المدارس الإعدادية المنفصلة - لا تضم صفوف من المرحلة الثانوية)، في حين يتلقى طلاب المرحلة الإعدادية التابعة لمؤسسة تعليمية تشمل المرحلة الثانوية، التعليم، على مدار يومين أسبوعيًا، وذلك مع الحفاظ على تعليمات التباعد الاجتماعي (الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص - حوالي مترين)، فيما يتواصل التعليم عن بعد في سائر أيام الأسبوع.

وأعلنت وزارة التعليم أنها تدرس نموذجين بديلين لعودة طلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي إلى مقاعد الدراسة، الأول يتمثل بعودتهم إلى المدارس على مدار يوم واحد أسبوعيًا لإتاحة المجال أمام طلاب الصفوف الدنيا، مواصلة التعليم.

والمخطط الثاني، وصفته الوزارة بأنه "أكثر مرونة" ويتمثل بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة على مدار خمسة أيام بالأسبوع (من الأحد للخميس)، وذلك في ساعات المساء، بعد انتهاء دوام طلاب المراحل الدنيا. كما أوردت الوزارة أن ذلك سيتم "بالتنسيق مع السلطات" المحلية.

في حين يتواصل استقبال طلاب الصفوف الابتدائية الدنيا (من الأول حتى الثالث) على مدار خمسة أيام في الأسبوع في مجموعات مكونة من 15 طالبا إضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية (معلمات/ معلمون).

وحتى الآن، امتنعت مدارس المرحلة الإعدادية عن استقبال الطلاب، في الوقت الذي عاد فيه طلاب المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة، الأسبوع الماضي، لبدء ماراثون الاستعدادات لامتحانات البجروت.

كما عادت المدارس الابتدائية لاستقبال طلاب الصفوف الدنيا (من الأول حتى الثالث فقط)، في مجموعات صغيرة، لذا قررت في وزارة الصحة السماح بعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى مدارسهم.

يذكر أنه فقط بالأمس، تم الشروع بالعودة المتدرجة لنشاط رياض الأطفال وجيل الطفولة المبكرة، والتي ضمت المجموعة الأولى من الأطفال المقرر دراستهم ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث أظهرت المعطيات أن 60% من الأطفال انتظموا بالتعليم بالروضات.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فقد استقبل حوالي 22،000 مدير ومديرة روضة ورياض أطفال، و22،000 مساعدة المجموعة الأولى من الأطفال التي تضم 250،000 طفل. وكشف إعلان الوزارة عن وجود تواجد كبير في الروضات الحكومية، بينما كان هناك انخفاض في البلدات العربية والبلدات ذات الأكثرية الحريديّة.

في غضون ذلك، تطالب وزارة المالية بأن تعمل أطر جيل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بكامل طاقتها في المدن ذات معدلات الإصابات بفيروس كورونا منخفضة ابتداء من يوم الأحد المقبل.

في رسالة بعث بها المدير العام لوزارة المالية، شاي بابد، إلى نظيره في وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، أشار إلى أن تشغيل رياض الأطفال بطريقة محدودة لا يسمح للعديد من الآباء بالعودة إلى العمل بشكل كامل، بحيث تخسر كل أسرة مع أطفال بالروضات والحضانات 2.5 يوم عمل في الأسبوع، مما يتسبب في خسارة 3.2 مليار شيكل شهريا لكل اقتصاد.