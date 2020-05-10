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شاهد..الناشطة السعودية فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها داخل كنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

الإثنين 11 مايو 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الناشطة السعودية فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها داخل كنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام


وكالات / سما /

نشرت الناشطة السعودية فايزة المطيري، المرتدة عن الإسلام، فيديو جديدا من حفل زواجها الذي أقامته في كنيسة.
وفي وقت سابق، نشرت المطيري صورة عبر حسابها على “تويتر” ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب، وعلقت: “شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف”.


وأثارت الناشطة السعودية المقيمة في كندا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت تحولها من الديانة الإسلامية واعتناق المسيحية.
وتعرف المطيري نفسها عبر حسابها في موقع “تويتر” كناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان و”مسلمة سابقة”، مضيفة: “المسيح هو ربي”.


ومع بداية العام الميلادي الجديد، نشرت تغريدة تتضمن صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في السعودية على ما يبدو، والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب على شكل قلادة بشعر مكشوف.

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