شاهد..الناشطة السعودية فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها داخل كنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

نشرت الناشطة السعودية فايزة المطيري، المرتدة عن الإسلام، فيديو جديدا من حفل زواجها الذي أقامته في كنيسة.

وفي وقت سابق، نشرت المطيري صورة عبر حسابها على “تويتر” ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب، وعلقت: “شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف”.

