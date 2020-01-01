الاردن: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، 8 منها لسائقي شاحنات على الحدود، منهم 3 أردنيون، وحالتي إصابة لطالبين من المحجورين في منطقة البحر الميت، و12 حالة لمخالطي المصاب في منطقة الخناصري.

وأوضح خلال إيجاز صحفي، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، فيما أجري اليوم 4 آلاف فحص مخبري، ليرتفع عدد حالات الفحص التي أجريت منذ بدء الجائح إلى 119,260 فحصا.

من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن أوّل أيّام عيد الفطر السعيد سيشهد حظرا شاملا على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.