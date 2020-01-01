نقابة الصحفيين الأردنيين تدين تجديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس

رام الله / سما /

أدان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الاثنين، تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وإيقاف العاملين فيه عن ممارسة عملهم الصحفي.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي استمرارا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، وللتغطية على جرائمه وممارساته العنصرية.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية لاستنكار هذا الإجراء المتغطرس، وفضحه من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لاعتداءاتها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر المجلس أن "كل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لن تغير الحقائق التاريخية والشرعية والقانونية التي تؤكد عروبة فلسطين بأكملها، وتحفظ حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والذي سيبقى حقا راسخا ثابتا نثق بحتمية تحقيقه وإن طال الزمان".