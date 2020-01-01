  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين الأردنيين تدين تجديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس

الإثنين 11 مايو 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الأردنيين تدين تجديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس


رام الله / سما /

أدان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الاثنين، تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وإيقاف العاملين فيه عن ممارسة عملهم الصحفي.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي استمرارا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، وللتغطية على جرائمه وممارساته العنصرية.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية لاستنكار هذا الإجراء المتغطرس، وفضحه من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لاعتداءاتها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر المجلس أن "كل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لن تغير الحقائق التاريخية والشرعية والقانونية التي تؤكد عروبة فلسطين بأكملها، وتحفظ حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والذي سيبقى حقا راسخا ثابتا نثق بحتمية تحقيقه وإن طال الزمان".

#نقابة الصحفيين الأردنيين #الاحتلال الإسرائيلي #تلفزيون فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

واشنطن تُهدد الأردن.. والسبب أحلام التميمي

تصل إلى 40 درجة .. موجة حر شديدة في الطريق الى فلسطين

تقرير: السلطة الفلسطينية تنقل رسالة تهديد الى إسرائيل وهذا اهم ما جاء فيها ..

سرّ الوباء الذي قضى على ألدّ أعداء النبي وأقرب أقربائه

تقرير: ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب.. ضربة لـ"صفقة القرن"

"استطلاعات عميقة" : تحولات بمواقف المقدسيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تطلق نداء استغاثة: الفترة الحالية خطيرة للغاية.. وهكذا سيتم استقبال العائدين للقطاع

الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: سيتم اتخاذ "إجراءات" ضد ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة!

الصحة بغزة: نتائح الفحص المخبري لـ 216 عينة لحالات مشتبه بها جمعيها سلبية

بدء صرف 700 شيقل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب كورونا

انهيار حاد في الأسواق السعودية بعد قرارت زيادة الضرائب وخفض الاجور