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حزب الشعب يدين مداهمة "الأمن" في غزة لمنزل عائلة المدهون

الإثنين 11 مايو 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يدين مداهمة "الأمن" في غزة لمنزل عائلة المدهون


غزة / سما /

دان حزب الشعب الفلسطيني، "قيام (الأجهزة الأمنية) في قطاع غزة، مساء أمس الاحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من ابناء العائلة لعدة ساعات بحجة البحث عن السيد لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، وذلك في ضوء الخلاف الذي نشب اثر منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة أعمالهم رغم التفاهم الذي سبق وتم لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والحالات المعوزة في قطاع غزة".

ودعا الحزب في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، "الإخوة في حركة حماس لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني التي تقوم به الوزارة، وضرورة وقف ملاحقة المدهون وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقا للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة".

#حزب الشعب #قطاع غزة #عائلة المدهون

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