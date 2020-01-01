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جامعة الخليل تحصل على اعتماد ماجستير في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

الإثنين 11 مايو 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الخليل تحصل على اعتماد ماجستير في الاقتصاد والمصارف الإسلامية


الخليل / سما /

حصلت جامعة الخليل على اعتماد ماجستير في الاقتصاد والمصارف الإسلامية .وأفاد الاستاذ الدكتور عايد غالب عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بأن هذا البرنامج يواكب متطلبات العصر ضمن مفاهيم الاصالة والمعاصرة ، وأن مبرر طرح البرنامج هو الإيمان العميق بقدرة الاقتصاد الإسلامي المستمد من الشريعة الاسلامية على حل المشكلات المالية التي تواجه الإنسان اليوم وايجاد الحلول المناسبة لها .

.ويهدف البرنامج كذلك إلى تعليم الطالب مبادئ وأسس إدارة المصرف الاسلامي .كما يهدف إلى التوعية في الرقابة المصرفية على ضبط أصول التعامل في النظام المصرفي الإسلامي .

ويستفيد من هذا البرنامج شريحة كبيرة من الطلبة وخصوصا خريجي كليات الشريعة والمصارف الاسلامية والاقتصاد والعلوم المالية و الادارية.

#جامعة الخليل

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