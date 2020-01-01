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وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

الإثنين 11 مايو 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي


رام الله / سما /

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية هدم منزل الروائية وأُستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتورة وداد البرغوثي، فجر اليوم الإثنين، في بلدة كوبر شمال رام الله.

وقالت الوزارة في بيان لها، وعلى لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف: إن هذه الجريمة بحق عائلة البرغوثي والتي تجيء على خلفية اعتقال نجلها قسّام عبد الكريم البرغوثي المعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ أشهر، هي جريمة يمارسها الاحتلال من خلال الاستقواء على مقدّرات ومصائر الشعب الفلسطيني، من خلال ممارسة سياسة العقاب الجماعي وممارسة سياسة التنكيل، وهدم المنازل والتّشريد والاقتلاع والاعتقال بحق الشعب الفلسطيني الذي يناضل ويكافح من أجل نيل حريته وإقامة دولته على أرضه.

وقال أبو سيف: إن هذه الممارسات التي اعتاد عليها شعبنا لن تثنيه عن مواصلة نضاله وكفاحه، وإن الدكتورة وداد البرغوثي وعائلتها مثال العائلة الفلسطينية المناضلة التي لن يثنيها مثل هذه الممارسات عن دورها النضالي حتى الحرية والاستقلال.

#الثقافة الفلسطينية #هدم منزل #الاحتلال

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