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غزة: "مباحث التموين" تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين

الإثنين 11 مايو 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مباحث التموين" تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين


غزة / سما /

حرر جهاز المباحث العامة - دائرة مباحث التموين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة أمس الأحد، 16 محضر إتلاف لعدد من المنتجات المنتهية الصلاحية والتي لا تصلح للاستخدام الأدمي، وتنوعت البضائع التي تم إتلافها بين اللحوم وعلب الشكولاتة ومواد تموينية آخرى.

كما حررت مباحث التموين 9 محاضر ضبط لعدد من التجار الذين خالفوا القوانين، وقاموا برفع أسعار الملابس والمواد الغذائية، مستغلين حاجة المواطنين لتلك السلع في ظل اقتراب عيد الفطر السعيد.

وأكد مدير دائرة مباحث التموين أحمد قنيطة أن الدائرة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بمشاركة جهات الاختصاص الأخرى في وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي في وزارة الصحة وبلديات القطاع.

بدورها، أوقفت مباحث التموين 4 منشآت صناعية عن الإنتاج، وحررت خلالها وزارة الاقتصاد والطب الوقائي محاضر التوقيف لأصحابها، بسبب مخالفتها للشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن العمل داخل المنشآت.

#مباحث التموين #غزة

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