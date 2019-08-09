التنمية بغزة تستقبل وفداً من "هيئة العودة ومواجهة الصفقة"

غزة / سما /

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد اليوم الاثنين، في مكتبه في مدينة غزة وفدا من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن.

ورحب حمد بالوفد الزائر، مثمنا عاليا دورهم الملموس في خدمة أبناء قطاع غزة الذي يعاني الحصار منذ سنوات.

بدوره، أثنى الوفد الزائر على جهود وزارة التنمية في تقديم خدماتها المستمرة لكافة الشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة، كما ثمن الوفد موقف الوزارة المشرف وجهودها الجبارة والمميزة في مواجهة فيروس "كورونا" تجاه مراكز الحجر الصحي وما قدمته ولازالت تقدمة من خدمات ومساعدات إغاثية مستمرة للمواطنين داخل مراكز الحجر.

ودعا الوفد الوزارة لتجنيب الفقراء أي خلافات سياسية وإعادة ترتيب الأوضاع بما يضمن سهولة ممارسة العمل وتقديم الخدمات.