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الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"

الإثنين 11 مايو 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"


رام الله / سما /

 تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ورابطة خريجين "كويكا" في فلسطين.

وشملت تلك المستلزمات، كمامات طبية، ومواد تعقيم، وموازين حرارة، لعيادتين في بيت لحم وجنين.

وقالت الوكالة الكورية، في بيان صحفي، إن "هذا الدعم يأتي لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في بيت لحم وجنين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا بعد أن قام مكتب كويكا في فلسطين بدراسة مطالبهما العاجلة من المواد الاستهلاكية الطبية".

وتمّ تسليم المستلزمات بحضور مدير مديرية صحة جنين وسام صبيحات، ومدير المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم هشام سلامة، ورئيسة رابطة خريجين كويكا في فلسطين رنا نوفل.

وأوضح البيان أن العيادتين هما: المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، الذي افتُتح عام 2019 كأول مركز حكومي لعلاج مدمني المخدرات في فلسطين، وبسبب نقص المرافق الطّبية قررت وزارة الصحة استخدام المركز كمستشفى رسمي لعلاج المصابين بالكورونا في محافظة بيت لحم منذ بداية الأزمة. أما العيادة الثانية في مركز جنين الشبابي، والذي تمّ افتتاحه عام 2018 بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للشباب والنساء في المنطقة، واستخدمته وزارة الصحة خلال الأزمة الصحية كمستشفى ميداني لفرز المصابين بفيروس كورونا في محافظة جنين.

#الصحة الفلسطينية #مساعدات

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