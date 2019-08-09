أول تعليق من المدهون على رواية اقتحام منزله بجباليا واختطاف أشقائه

غزة / سما /

أدان مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون، قيام الأجهزة الأمنية باقتحام منزله في جباليا شمال قطاع غزة وترويع أسرته واعتقال إخوته وأبنائهم واحتجازهم لساعات وسرقة سيارته.

ووصف المدهون في بيان نقلتها وكالة وفا الرسمية، اليوم الاثنين، هذا العمل بغير القانوني وغير الأخلاقي وبأنه مخالفا لكافة العادات والأعراف المجتمعية والوطنية ، ويشكل خرقا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان.

وحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إلى غازي حمد، معتبرا خرقه للاتفاق والتفاهمات وتسلطه على موظفي الوزارة الشرعيين إرضاء لثلة متنفذة داخل الوزارة؛ هو تنصل حقيقي وواضح من الاتفاق.

وقال المدهون إن" موظفي وزارة التنمية الاجتماعية الشرعيين هم تحت مسؤولية وزير التنمية الاجتماعية وينفذون توجيهاته، ويخضعوا لقانون الخدمة المدنية وإجراءات ديوان الموظفين العام برام الله؛ وان كافة الموظفين التزموا بتعليمات وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني بعدم الدوام، مشددا على أن لا مسؤولية إدارية او قانونية لغازي حمد وحركته على موظفي الوزارة الشرعيين".

وفي سياق آخر وصف المدهون تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم بالعاري عن الصحة، وقال إنه يهدف إلى قلب الحقائق وتضليل الرأي العام لطمس الحقيقة ونشر الرعب والإرهاب الوظيفي، وفق تعبيره.

وليلة أمس، اتهم وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، حركة حماس باقتحام منزل مدير مكتبه في غزة لؤي المدهون، اليوم الأحد بأعداد غفيرة من المسلحين وقت الإفطار واختطاف بعض أفراد عائلته.

ونقلت وكالة وفا الرسمية عن مصادر محلية قولها، إن" أفرادا من "حماس" اقتحموا منزل عائلة المدهون في جباليا شمال قطاع غزة واختطفوا أشقاء مدير مكتب وزير التنمية في القطاع لؤي المدهون، وجميعهم من أبناء حركة "فتح"، واقتادوهم إلى مقر تابع لـ"حماس" في منطقة أنصار غرب مدينة غزة".

وأدان مجدلاني في بيان صحفي، مساء اليوم ما أقدمت عليه حركة "حماس" من اقتحام منزل مدير مكتبه الوزير في غزة المدهون، وقال إن" مثل هذا الفعل ليس إلا تعبيرا عن البلطجة وسلوك العصابات الدموية التي ما انفكت حركة "حماس" تمارسها في قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وأضاف:" أن حركة "حماس" مخطئة إذا ما اعتقدت أنها بمثل هذه الممارسات "ستتمكن من ابتزازنا ومن تغيير موقفنا الرافض لتسييس العمل الاجتماعي، والرافض لتدخلاتها في سير عمل الوزارة وبرامجها".

وتابع بالقول:" مثل هذه الممارسات ستزيدنا إصرارا على صوابية موقفنا، بل وستؤدي إلى اتخاذ مواقف من طرفنا أكثر صعوبة".

وحمل مجدلاني حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن سلامة الموظف المدهون وعائلته، والمسؤولية عما ستؤول إليه الأمور جراء هذه الممارسات التي وصفها بـ البلطجية.

بدورها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، في بيان لها، ما وصفته اختطاف "حماس" لمدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الدائرة بالمحافظات الجنوبية رامي المدهون، وأشقائه.

وقال مدير عام دائرةً شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد حنون إن مثل هذه الممارسات توتر الحالة الفلسطينية ولها دلالات خطيرة في ظل الوضع الراهن من حيث جائحة "كورونا"، وكذلك من حيث التوقيت السياسي في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتنفيذ "صفقة القرن"، وقبل أيام من إحياء الذكرى الـ72 للنكبة، مطالبا بالإفراج عنهم جميعا.