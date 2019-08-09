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الاوقاف توضح حول اعادة فتح مساجد غزة بالعشرة الأواخر من رمضان

الإثنين 11 مايو 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف توضح حول اعادة فتح مساجد غزة بالعشرة الأواخر من رمضان


غزة / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، على استمرار قرار إغلاق المساجد ومنع الصلوات الجماعية بداخلها، بالإضافة لصلاة الجمعة، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال الناطق باسم الوزارة عادل الهور في تصريحات إذاعية، إن قرار إغلاق المساجد في قطاع غزة لا يزال ساري المفعول حتى اللحظة ولم يطرأ عليه جديد.

ونفي الهور الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار بفتح المساجد في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وكشف أن هناك حالة تقييمية مستمرة بهذا الخصوص وبالتواصل مع جهات الاختصاص ترتكز على الوقائع الميدانية في غزة، وفي حال كان هناك مستجدات سيتم الإعلان عنها.

#وزارة الاوقاف #قطاع غزة #اغلاق المساجد #كورونا #شهر رمضان

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