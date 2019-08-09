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رام الله: النائب العام يناقش سير العمل مع رؤساء النيابات المتخصصة

الإثنين 11 مايو 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: النائب العام يناقش سير العمل مع رؤساء النيابات المتخصصة


رام الله / سما /

ترأس النائب العام في رام الله المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، اجتماعا لرؤساء النيابات المتخصصة، بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل أعضاء النيابة العامة.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالنيابات المتخصصة، وسير العمل والمعيقات والتحديات التي تواجههم، بهدف ضمان سير العمل وانتظامه في إطار الإمكانيات والقدرات الموجودة لدى النيابة العامة وخاصة في ظل إعلان حالة الطوارئ وتفشي فيروس "كورونا".

وأكد الخطيب على ضرورة التعاون مع رؤساء المحاكم ومدراء الضابطة القضائية بما يخدم مصلحة العمل ويخدم المواطن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد العمل بهدف الحد من تراكم الملفات المدورة في النيابة العامة، وانجاز كافة القضايا بطريقة سليمة بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق المواطنين.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحد ما أمكن من التجمعات في أروقة وسرايا النيابة العامة ومنع الاكتظاظ فيها واستخدام المعقمات والكمامات والقفازات وأدوات التنظيف بشكل دوري حفاظاً على السلامة العامة.

#النائب العام #رام الله #النيابة العامة #كورونا

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