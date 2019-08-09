عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية اليوناني

رام الله / سما /

أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الإثنين، محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفني، ووزير خارجية اليونان نيكولاس دنديس.

وقال عريقات، في بيان صحفي، إن إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وأن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وضد الضم والاستيطان والأبرتهايد، وان الضم سيؤدي الى تدمير اي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي وأوضح أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا".

وكما بحث معهم الإجراءات لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.