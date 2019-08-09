  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية اليوناني

الإثنين 11 مايو 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية اليوناني


رام الله / سما /

 أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الإثنين، محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفني، ووزير خارجية اليونان نيكولاس دنديس.

وقال عريقات، في بيان صحفي، إن إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وأن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وضد الضم والاستيطان والأبرتهايد، وان الضم سيؤدي الى تدمير اي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي وأوضح أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا".

وكما بحث معهم الإجراءات لمكافحة وباء "كورونا" المستجد.

#صائب عريقات #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

واشنطن تُهدد الأردن.. والسبب أحلام التميمي

تصل إلى 40 درجة .. موجة حر شديدة في الطريق الى فلسطين

سرّ الوباء الذي قضى على ألدّ أعداء النبي وأقرب أقربائه

تقرير: ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب.. ضربة لـ"صفقة القرن"

تقرير: السلطة الفلسطينية تنقل رسالة تهديد الى إسرائيل وهذا اهم ما جاء فيها ..

"استطلاعات عميقة" : تحولات بمواقف المقدسيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: نتائح الفحص المخبري لـ 216 عينة لحالات مشتبه بها جمعيها سلبية

بدء صرف 700 شيقل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب كورونا

انهيار حاد في الأسواق السعودية بعد قرارت زيادة الضرائب وخفض الاجور

مخصصاتهم أمر مقدس ..اشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك

القناة 12 : ايران شنت هجوما الكترونيا استهدف قطاع المياه في اسرائيل