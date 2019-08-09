الإغاثة الزراعية توزع 37 ألف شتلة خضار في محافظتي سلفيت ورام الله

سلفيت /سما/

قامت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بتوزيع أشتال خضراوات في محافظتي سلفيت ورام الله، ضمن فعاليات حملة "احنا معكم"، وذلك بمساعدة متطوعي الجمعية والمجالس القروية في المحافظتين.

ووزعت الإغاثة الزراعية 37 ألف شتلة خضار من مختلف الأصناف، موضحةً أنه جرى العمل على تشتيل أكثر من 130 ألف شتلة من خلال بنوك البذور البلدية التابعة للجمعية، وذلك ضمن أنشطة حملة زراعة الحدائق المنزلية التي أطلقتها الإغاثة الزراعية بهدف تعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

يشار الى أن الإغاثة الزراعية قامت بتوزيع نحو 450 ألف شتلة خضار من مختلف الأصناف، بالإضافة الى 120 كيلو بذور بلدية على المواطنين في مختلف المحافظات.