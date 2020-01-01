مشهد الـ 20 ثانية في مسلسل "الاختيار" يتصدر الترند

وكالات / سما /

تصدر اسم الفنان المصري عمرو سعد، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، في أول ظهور له، في نهاية الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، والمعروض ضمن السباق الرمضاني.

ورغم أن ظهور النجم عمرو سعد لم يتعد الـ 20 ثانية ولم يذكر سوى جملتين تبادلهما مع النجم أمير كرارة، إلا أنه وبمجرد انتهاء الحلقة تصدر اسمه واستحوذ علي "التريند"، سواء فى "تويتر" أو حتي على مؤشرات البحث على محرك البحث "غوغل"، وذلك بسبب فرحة الكثيرين من جمهور ومحبي سعد بظهوره خلال سباق دراما رمضان من بوابة مسلسل "الاختيار".

​المشهد قوبل بحفاوة كبيرة من رواد الموقع، وحرصوا على تداوله، والتعليق عليه، وبينهم: المخرج الشاب أكرم البزاوي، الذي قال: "حلو المشهد بتاع أمير كرارة وعمرو سعد اللي في أخر الحلقة ده، ضحكني جدا".

وأضاف: "أمير كرارة لما قاله اللي أنت لابسه ده فكرني بدكان شحاتة"، في إشارة إلي الفيلم الذي قام ببطولته النجم عمرو سعد قبل سنوات وحقق به نجاحا كبيرا.