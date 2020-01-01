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"جريمة" تحت مظلة كورونا.. سرقة قبل الموت

الإثنين 11 مايو 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جريمة" تحت مظلة كورونا.. سرقة قبل الموت


وكالات / سما /

اتهمت الشرطة الأميركية إحدى الممرضات بسرقة مسن كان يصارع الموت إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أحد مستشفيات مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وسائل إعلامية أميركية أن دانييل كونتي (43 عاما) تعمل ممرضة في مستشفى جامعة ستاتين آيلاند الشمالية في نيويورك، قامت باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالمريض أنتوني كاتابانو (70 عاما) قبل 3 أيام من وفاته من جراء فيروس كورونا.

وكشفت الجريمة بعدما أبلغت ابنة كاتابانو الشرطة بأنها تلقت بيانا باستخدام بطاقة ائتمان في 9 أبريل تعود لوالدها، الذي كان يصارع الموت في المستشفى، مضيفة أن البطاقة استخدمت من قبل المتهمة في محطات البنزين ومحلات البقالة وصرف منها 60 دولارا.

وأثبتت الشرطة الأميركية الاتهام للممرضة عندما عرضت لها لقطات من كاميرات المراقبة من محل بقالة، ظهرت فيها وهي تدفع ثمن البضائع باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمريض في نفس الوقت والتاريخ، كما فقدت بعض مقتنيات كاتابانو الشخصية، وبينها نظاراته وهواتفه الخلوية والمال في محفظته وشواحن هاتف.

ومن المقرر أن تمثل دانييل كونتي أمام المحكمة الجنائية في ستاتين آيلاند سبتمبر القادم.

#جريمة #كورونا #الموت #أميركا

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