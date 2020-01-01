العثور على مقبرة سرّية بالمكسيك

وكالات / سما /

أعلن مكتب المدّعي في ولاية خاليسكو الأحد أنّه تمّ اكتشاف رفات 25 شخصًا على الأقلّ في مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك.

وقال في بيان إنّ عمليّات تفتيش أُجريت في المقبرة أتاحت "استخراج رفات 25 شخصًا مجهولي الهوّية، إضافة إلى خمس حقائب نفترض أنّ فيها على الأرجح بقايا بشريّة أخرى".

وروى سكّان أنّ كلبًا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حيّ فقير بمنطقة إل سالتو بجنوب غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدرّبة، بدأت أعمال الاستكشاف الخميس و"ستتواصل في قابل الأيام"، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدّعي.

وعُثر على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرّية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تمّ اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.