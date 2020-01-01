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هل سيعود COVID-19 في الخريف؟

الإثنين 11 مايو 2020 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيعود COVID-19 في الخريف؟


وكالات / سما /

أعلن الأكاديمي فاسيلي أكيمكين، أن مسالة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، بعد تطبيع الوضع الوبائي الحالي، تبقى تثير قلق الخبراء والأطباء.

وقال الأكاديمي الروسي في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، "حسب فهمي، هذه الموجة مرتبطة قبل كل شيء بموسمي الخريف والشتاء. ولكن لا أحد يعلم كم سيستمر انتشار الفيروس، سنة أو سنتين. ولكن هذا ليس فيروس "سارس" أو "ميرس" اللذين اختفيا بعد بضعة أشهر من انتشارهما".

ويشير الأكاديمي، إلى أن هذا الفيروس، سيعود في الخريف. ولكن حينها ستكون نتائج دراسة مناعة الناس معروفة، وستكون لدى البعض مناعة ضده والبعض الآخر أجسام مضادة في دمهم. وقال "من الصعب جدا أن نأمل علاج المصابين بهذا المرض بطرق سحرية. وسوف يستمر انتشار الفيروس بين الناس خلال فترة طويلة".

ودعا إلى عدم انتظار حل جميع المشكلات المرتبطة بهذا الفيروس عند ظهور اللقاحات المضادة، وقال "ينتظر الجميع اللقاح حاليا، ومع ذلك لا يمكنني القول، أن اللقاح سيحل 100% جميع المشكلات المتعلقة بهذا الفيروس، حتى من وجهة نظر التغيرات التي ستحصل فيه. لذلك سيكون من الضروري ابتكار لقاحات جديدة أو تحديث اللقاحات التي سوف تستخدم".

 
 
#COVID-19 #كورونا #الخريف

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