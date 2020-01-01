باحثون يطورون ألياف نانوية جديدة خفيفة الوزن وقوية

وكالات / سما /

طور باحثون صينيون نوعا جديدا من مواد هيكلية بيوميمتيك مشتقة من سليلوز ألياف النانو قوية وخفيفة الوزن ومستدامة وتعمل بشكل أفضل من مواد السبائك والسيراميك واللدائن الهندسية التقليدية.

ووفقا لما ذكر مقال نشر مؤخرا في مجلة "ساينس أدفانس"، فإن المواد الهيكلية المستدامة ذات الوزن الخفيف والتحمل العالي للحرارة والاستقرار من حيث الأبعاد والخصائص الميكانيكية الممتازة لها أهمية حيوية في الاستعمال الهندسي.

وطور الباحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين طريقة لتحويل سليلوز الألياف النانوية إلى مواد هيكلية مستدامة عالية الأداء مع كثافة منخفضة وصلابة عالية واستقرار من حيث الأبعاد والحرارة.

وخلال اختبار الصدم فائق السرعة، امتصت المادة طاقة الصدم وحولتها إلى حرارة، وقال المقال إنها أظهرت صلابة عالية تجاة الصدم تتجاوز سبيكة الالومنيوم للطيران وبمعامل تمدد حراري منخفض مع تغير أبعادها بأقل من خمسة في عشرة آلاف داخل نطاق 100 درجة مئوية.

ويمكن استعمال المواد الجديدة للسيارات والطائرات والطيران الفضائي.