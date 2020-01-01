التفاح يؤكد على أهمية الارتقاء بالدوري الممتاز عبر التحضير الفني رغم الصعوبات

غزة / سما /

التقى مجلس إدارة نادي التفاح الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة، بمساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بمقر المجلس بمجمع فلسطين الرياضي، للترتيب للموسم المقبل في ظل جائحة كورونا، وعدم وصول المنحة المالية للأندية.

وأكدت إدارة التفاح خلال اللقاء على الشروع في التحضير للموسم المقبل للبقاء في الأضواء، وأنه لا إمكانية للهبوط من الدرجة الممتازة، من خلال عقد العديد من الصفقات المميزة، والتجديد لنجوم الفريق، خاصة أن التفاح صعد قبل 3 مواسم بعد 25 عاماً، قبل أن يهبط مرة أخرى.

بدوره، أكد هنية أن هذه اللقاءات للتأكيد على التعاون والشراكة مع مكونات الأسرة الرياضية، بهدف الرقي برياضتنا، والعمل على التغلب على جميع المعيقات التي تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية. وأشاد بحالة التوافق والتي انتهجتها الاسرة الرياضية منذ سنوات، والتي أثمرت عن اتحادات ومجالس إدارات توافقية أدت لانتظام عجلة البطولات الرياضية الرسمية.

وفي هذا الصدد، التقى مجلس إدارة نادي اتحاد بيت حانون مع إدارة نادي الجلاء في زيارة للنادي، وجرى مناقشة سبل التعاون المشترك في الموسم القادم بتبادل الخبرات وإعارة اللاعبين