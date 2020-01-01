أبو بكر: الاحتلال يواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الاساليب

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن سلطات الاحتلال تشن حربا حقيقية على اسرانا البواسل وعائلاتهم بشتى السبل الارهابية والعنصرية.

وأضاف أبو بكر في تصريح له اليوم الاثنين، عقب هدم جرافات الاحتلال منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر، أن سلطات الاحتلال بكل مكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تتكامل في مواصلة هذا المسلسل القمعي والقذر لتجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالارهاب وممارسة العقاب الجماعي بحق الاسرى وعائلاتهم كهدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة والحبس المنزلي وغيرها.

وشدد على أن قضية الاسرى والمحررين وعائلاتهم قضية مقدسة لدى كل فلسطيني وحر في العالم، ولن نتخلى عنهم مهما كانت الضغوطات والممارسات الإسرائيلية الإرهابية بحقهم وحقنا.