ميلان يحرم نجمه من وصافة أغلى نجوم الجزائر

وكالات / سما /

أغلق نادي ميلان الإيطالي كل الأبواب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي, فيما يخص رغبة الأخير في التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويرى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان, أن بن ناصر سيكون قيمة كبيرة لفريقه، لكنه اصطدم برفض واضح من ميلان الذي يعتبر الدولي الجزائري من ركائزه المستقبلية.

وصافة أغلى اللاعبين

وبحسب موقع "لي 10 سبورت" الفرنسي، فإن ميلان رفض عرضا أوليا من سان جيرمان النجم الجزائري مقابل 30 مليون يورو.

سان جيرمان حاول جس نبض ميلان، من خلال إبلاغه بإمكانية رفع قيمة العرض إلى 40 مليون يورو، لكن النادي "اللومباردي أكد أنه سيرفض حتى فكرة مضاعفة العرض الأول الذي بلغ 30 مليون يورو.

وحال وافق ميلان على مضاعفة عرض سان جيرمان الأول، بحيث يصبح 60 مليون يورو، فإن بن ناصر كان سيعتلي حينها المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين بتاريخ كرة القدم الجزائرية.

ويحتل رياض محرز نجم مانشستر سيتي صدارة أغلى اللاعبين الجزائريين بانتقاله إلى الفريق السماوي من ليستر في صيف 2018 مقابل 67.8 مليون يورو، يليه إسلام سليماني المنتقل إلى ليستر من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في أغسطس 2016 مقابل 32 مليون يورو.

ركيزة مستقبلية ورفض الماضي

بن ناصر "22 عاما"، يعدّ من ركائز ميلان للمستقبل فيما يخص بناء فريق جديد قادر على استعادة الأمجاد والمنافسة على الألقاب، وذلك بالنظر لصغر سنه.

وكان بن ناصر قد انتقل إلى ميلان في الصيف الماضي قادما من نظيره إمبولي مقابل 16 مليون يورو.

ورغم تذبذب نتائج ميلان، إلا أن اللاعب الجزائري قدم مستويات رائعة، بعدما شارك في 23 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدف وحيد.

فضلا عن ذلك، فإن ميلان لا يريد تكرار ما يصفه البعض بخطيئة صيف 2012، حينما قرر تحت وطأة الأزمة المالية بيع نجميه البرازيلي تياغو سيلفا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لسان جيرمان، ليبدأ الفريق مرحلة لم تنته إلى الآن من الضعف وعدم القدرة على المنافسة.