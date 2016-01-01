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تشيلسي يستقر على خليفة كانتي في حالة رحيله إلى ريال مدريد

الإثنين 11 مايو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يستقر على خليفة كانتي في حالة رحيله إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لاحتمالية فقدانه نجم خط وسطه الفرنسي الدولي نجولو كانتي، الذي يرتبط اسمه بخطوة انتقال مُحتملة إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن النادي الإسباني يتتبع كانتي الذي فاز بالنسخة الأخيرة لكأس العالم مع فرنسا وذلك لبحث إمكانية ضمه لتقوية خط الوسط في الفريق.

وأشار التقرير إلى أن البلوز في حالة رحيل كانتي سيتحركون لضم نجم خط وست هام الإنجليزي الدولي ديكلان رايس، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه في المُسابقة المحلية قبل توقفها بسبب فيروس كورونا.

وكان المُدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد قد عبر عن افتقاده لمجهودات كانتي خلال مُباريات الموسم الحالي بسبب غيابه المُتكرر بسبب الإصابات التي أبعدته عن تمثيل ألوان فريقه لفترات طويلة.

وكان كانتي قد انضم إلى البلوز قادماً من ليستر سيتي 2016 بعد مشاركته في تحقيق لقب الدوري التاريخي للذئاب، ومنذ ذلك الحين حقق كانتي مع تشيلسي لقب الدوري مرة، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، فضلاً عن لقب الدوري الأوروبي مرة.

#تشيلسي #كانتي #ريال مدريد

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