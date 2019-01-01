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الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين الخميس القادم

الإثنين 11 مايو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين الخميس القادم


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين يوم الخميس القادم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
 
وأعلن المتحدث باسم الكنيست أن غانتس أبلغ الهيئة الإدارية للكنيست أنه سيتم تنصيب الحكومة الجديدة يوم الخميس القادم، كما طلب من رئيس اللجنة المنظمة إدارة الجلسة.
 
يذكر أن غانتس سيقدم استقالته من رئاسة الكنيست حتى موعد أقصاه غدا بعد توليه المنصب لمدة 47 يومًا.

وسيتناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، حيث يتولى نتنياهو رئاستها لمدة 18 شهرا ثم يرأسها غانتس لمدة 18 شهرا أخرى.
 
وهذه هي الحكومة الإسرائيلية الأولى منذ أكثر من عام، حيث جرت 3 عمليات انتخابية في أبريل/نيسان 2019، ثم سبتمبر/أيلول، ولاحقا في مارس/آذار الماضي، دون أن ينجح أي مرشح بتشكيل الحكومة.
 
وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة الجديدة. 
 
وكان غانتس اشترط تمرير مشروع القانون لضمان عدم تراجع نتنياهو عن رئاسة الحكومة، حال انتهاء المدة المحددة له.
 
كما يؤدي نتنياهو وغانتس اليمين القانونية لرئاسة الحكومة في نفس الوقت كجزء من ترتيبات غانتس لضمان التزام نتنياهو بالاتفاق.
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن غانتس سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الجيش لحين توليه رئاسة الحكومة من نتنياهو.
 
وتحظى الحكومة الجديدة بما لا يقل من 70 عضوا في الكنيست، ما يجعلها حكومة قوية رغم التناقضات السياسية فيها.

#غانتس #نتنياهو #حكومة

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