إسرائيل تحظر تلفزيون فلسطين داخل القدس والخط الأخضر

القدس المحتلة / سما /

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، قرارا يحظر ممارسة "قناة فلسطين" الرسمية أي نشاط إعلامي في ما أسماه "نطاق دولة إسرائيل" (القدس والخط الأخضر).

ويأتي قرار وزير الأمن الإسرائيلي، تجديدا لقرار سابق أصدره بتاريخ 19 تشرين الأول 2019، وبحسب ما جاء في اداعاءاته بأن القناة التابعة للسلطة الفلسطينية واصلت عملها، في "نطاق دولة إسرائيل بدون الحصول على تصريح مكتوب"، وذلك خلال سريان فترة الحظر التي حددت في القرار السابق لمدة 6 أشهر.

وأضاف أردان، في قراره أن الحظر يطال قناة فلسطين الرسمية وأي قناة تابعة لها وإن كانت بمسميات أخرى، مشيرا إلى أن الحظر الجديد مدته 6 أشهر أيضا.