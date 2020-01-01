بدء صرف 700 شيقل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب كورونا

رام الله / سما /

أعلن وزير العمل نصري ابو جيش عن بدء صرف الدفعة الأولى لـ اكثر من 40 الف و500 عامل من المتضررين بسبب جائحة كورنا .

وأوضح أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن عملية الصرف ستكون عبر إرسال رسالة على الهاتف النقال للعامل بحيث يذهب الى البنك لاستلام المساعدة المقررة 700 شكيل على مدار خمسة ايام .

وقال أبو جيش إن هذا التدخل الاول للحكومة لدعم العمال، مؤكدا أن مختلف القطاعات من العمال المتضررين ستشملهم المساعدة، مشيراً إلى أنه تم تعبئة نحو 105 الاف استمارة في المحافظات الشمالية و نحو 170 الف في المحافظات الجنوبية.