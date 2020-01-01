قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من الضفة بينهم مصاب

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من الضفة بينهم مصاب جرى اعتقاله عقب إطلاق النار عليه، رافق عمليات الاعتقال، مواجهات جرت في عدة محافظات.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة نابلس، وهم: زاهر الششتري (50 عاماً)، وسائد منصور مصري (40 عاماً)، و سلطان محمد القمري (50 عاماً)، بالإضافة إلى عنان الشامي.

ومن بلدة قفين في محافظة طولكرم اعتقل الاحتلال أرقم رياض خالد هرشة (25 عاماً)، وذلك عقب إطلاق النار عليه، بالإضافة إلى عوني رائد طعمة (24 عاماً).

فيما جرى اعتقال مواطن من الخليل وهو جمال محمد بنات، كما تم احتجاز والده محمد عطية بنات والتحقيق معه لساعات قبل الإفراج عنه لاحقاً، يُضاف إلى المعتقلين أنس محمد أبو الحمص من القدس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس خمسة مواطنين من الضفة على الأقل، بينهم الفتى مراد بسام مطيع البايض من مخيم الفوار في الخليل، حيث جرى اعتقاله عقب إطلاق النار عليه.