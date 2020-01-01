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مخصصاتهم أمر مقدس ..اشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك

الإثنين 11 مايو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخصصاتهم أمر مقدس ..اشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه أن مخصصات الأسرى أمر مقدس وأنه يتم البحث عن حلول لحماية مخصصات الأسرى من جهة والبنوك من جهة أخرى.

وجاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين.

وقال الدكتور محمد اشتيه، "إنه في العام الماضي خصمت إسرائيل من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل هي قيمة المخصصات للأسرى والشهداء وعائلاتهم، والآن تشن حملة ترهيب تحت ما يسمى قانونيًا ضد البنوك".

وأوضح اشتيه أنه في هذا السياق تم التأكيد على أمور عدة وهي "أولًا، مخصصات الأسرى بالنسبة لنا أمر مقدس لن ترهبنا اتجاهه إجراءات إسرائيل، ثانيًا البنوك مؤسسات مالية، رافعة للاقتصاد الوطني علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، نواجه في هذا الأمر نحن والبنوك مواجهة جماعية ونحبث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى وهناك فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى يدرس هذا الامر وسوف يقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص".

#اشتية #البنوك #اسرى

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