  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : لليوم الرابع على التوالي فلسطين لم تسجل إصابات بكورونا

الإثنين 11 مايو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : لليوم الرابع على التوالي فلسطين لم تسجل إصابات بكورونا


رام الله / سما /

أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات ، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس "7 حالات"، ومحافظة الخليل "7" حالات ومحافظة سلفيت "حالة واحدة"، ومحافظة نابلس "حالة واحدة".

وتابعت أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "121"، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة "13" والخليل "33" ونابلس "2" وطولكرم "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت د. الكيلة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.

#فيروس كورونا #اصابات #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

واشنطن تُهدد الأردن.. والسبب أحلام التميمي

التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

تقرير: ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب.. ضربة لـ"صفقة القرن"

مجدلاني : حماس تختطف افرادا من عائلة " المدهون " ولن نخضع للإبتزاز

لائحة اتهام ضد مستوطن بغلاف غزة بتهمة التعامل مع حماس

الصين تفند "24 كذبة" أطلقها ساسة أمريكيين بشأن تعاملها مع تفشي فايروس "كورونا"

الأخبار الرئيسية

مخصصاتهم أمر مقدس ..اشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك

القناة 12 : ايران شنت هجوما الكترونيا استهدف قطاع المياه في اسرائيل

undefined

تقرير: السلطة الفلسطينية تنقل رسالة تهديد الى إسرائيل وهذا اهم ما جاء فيها ..

رسميا .. حكومة الاحتلال تصادق على إقراض السلطة مبلغ 800 مليون شيكل

20200511083018

"استطلاعات عميقة" : تحولات بمواقف المقدسيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي