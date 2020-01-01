بلديه غزه تبحث مع سلطه المياه سبل تحسين وضع المياه في المدينه

غزة / سما /

بحثت بلدية غزة مع سلطة المياه سبل تحسين وضع المياه في المدينة و ضمان توفير المياه في فصل الصيف للمواطنين بكميات كافية، استعدادا لفص الصيف .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر سلطة المياه بالمدينة، حضره عن البلدية، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة المياه م. طالب صيام، و م. محمد حنوش .فيما حضر عن السلطة، نائب رئيس سلطة المياه م. مازن البنا.

وناقش الطرفان أيضاً سبل التعاون في الأرشفة الالكترونية لجميع الآبار و مصادر المياه .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها لتلافي نقصها في فصل الصيف، ووضع خزانات مياه أرضية في منازلهم وضخها أوقات وصل الكهرباء للخزانات العلوية .