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بلديه غزه تبحث مع سلطه المياه سبل تحسين وضع المياه في المدينه

الإثنين 11 مايو 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بحثت بلدية غزة مع سلطة المياه سبل تحسين وضع المياه في المدينة و ضمان توفير المياه في فصل الصيف للمواطنين بكميات كافية، استعدادا لفص الصيف .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر سلطة المياه بالمدينة، حضره عن البلدية، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة المياه م. طالب صيام، و م. محمد حنوش .فيما حضر عن السلطة، نائب رئيس سلطة المياه م. مازن البنا.

وناقش الطرفان أيضاً سبل التعاون في الأرشفة الالكترونية لجميع الآبار و مصادر المياه .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها لتلافي نقصها في فصل الصيف، ووضع خزانات مياه أرضية في منازلهم وضخها أوقات وصل الكهرباء للخزانات العلوية .

 
#بلديه غزة #المياه

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