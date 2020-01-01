رام الله / سما /

الإعلان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس المقبل فرض عقوبات على إسرائيل في حال نفذت الضم، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وتناولت الصحف إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل، وعامل في قرية فرعون جنوب طولكرم.

وإليكم أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- وزراء خارجية أوروبا يبحثون الخميس فرض عقوبات على إسرائيل في حال نفذت الضم

- إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار وعامل جنوب طولكرم

- "حماس" تختطف 6 أشقاء من عائلة المدهون في غزة

- الإمارات تؤكد رفضها لمخططات إسرائيل ضم أراض فلسطينية

- مجلس الأوقاف: استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

- اشتية: جالياتنا في الخليج والعالم الرئة التي تمدنا بأسباب الدعم المالي والمعنوي عند الشدائد

- دعم ألماني إضافي لتطوير مشروع منطقة جنين الصناعية بقيمة 4 مليون يورو

- لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات جديدة بـ "كورونا"

- بيت لحم تتعافى بحذر

- مبعدو كنيسة المهد.. "18" عاما بعيدا عن عائلاتهم

- القاضي خلدون عريمط: فلسطين وقف لله

- تأجيل أداء القسم الدستوري للحكومة الاسرائيلية الى الخميس وصراع داخل الليكود على الوزارات

- عودة "كورونا" إلى ووهان وسيئول وأوروبا ترفع تدابير الحجر تدريجيا

* "الأيام":

- لا إصابات بـ"كورونا" لليوم الثالث على التوالي وتعافي آخر المصابين بالفيروس في بيت لحم

- حالة وفاة و15 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

- إصابات برصاص قوات الاحتلال واعتقالات في عدة مناطق

- الاحتلال يهدّد بإغلاق جمعية تطوعية مقدسية

- "أوقاف القدس": التوصيات الطبيّة لا تزال قائمة وأبواب المسجد الأقصى ستبقى مغلقة

- الاتحاد الأوروبي يبحث بعد غدٍ التعامل مع خطط إسرائيل للضمّ

- ناصر الدين: "وقفة عز" جمع 18 مليون دولار حتى الآن، وموضوع استمراره لم يحسم بعد

- "عدالة" يلتمس لـ "العليا" مطالباً بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من "كورونا" في سجن جلبوع

- إسرائيل تستعد لاحتمال انتشار جديد لـ "كورونا" صيفاً: إجراءات الوقاية مستمرة

- النيابة العامة: نتنياهو يحاول تحويل مندلبليت من موجه اتهام إلى متهم

- تقرير إسرائيلي: ترمب يرفض الضمّ أحادي الجانب... سيشكّل ضربة لـ "صفقة القرن"

- "هآرتس": تهديد أميركي للأردن بفرض عقوبات بسبب الأسيرة المحررة أحلام التميمي

- "كورونا" في العالم: الوباء يواصل حصد المزيد من الوفيات والإصابات

- الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- الصين ترفع درجة التأهب وسط مخاوف من موجة "كورونا" ثانية

- بريطانيا تمدّد الإغلاق حتى الأول من حزيران

* "القدس":

- إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الفوار وفرعون

- وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الخميس فرض عقوبات على إسرائيل في حال نفذت الضم

- لليوم الثالث...لا إصابات بكورونا في فلسطين وتسجيل 13 حالة شفاء

- اشتية: نسعى لتعزيز مناعتنا السياسية والوطنية والاقتصادية لمواجهة التحديات

- السفراء العرب لدى روسيا يدعونها لدعم التحرك الرافض للمخططات الاسرائيلية

- الاحتلال يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في "الأقصى" مستغلا أزمة "كورونا"

- مصادر أميركية وإسرائيلية: ترمب يعارض ضما أحادي الجانب ويعتبره ضربة لصفقة القرن ويغلق الباب أمام الفلسطينيين

- في ضوء متابعة تداعيات إغلاق الحسابات البنكية لعائلات الأسرى ...إجماع على ضرورة اتخاذ قرار لمواجهة تهديدات الاحتلال

- تعبيد الطريق المؤدي لجبل العرمة المهدد بالاستيطان في بيتا

- "كورونا" بيت لحم خالية من "كورونا" بعد تعافي آخر ثلاثة مصابين

- 283,189 وفاة و4,168,125 إصابة بكورونا حول العالم

- الإصابات في روسيا تتجاوز المئتي ألف

- 252 وفاة و16477 إصابة بكورونا في إسرائيل