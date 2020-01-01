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آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس

الإثنين 11 مايو 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس


خانيونس / سما /

 توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الآليات إنطلقت من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

#الاحتلال #آليات

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