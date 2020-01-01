نائب الرئيس الأمريكي يعزل نفسه بعد إصابة الناطقة باسمه بكورونا

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة موظفة في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.

و كشف مسؤولون، أنّ نتيجة فحص فيروس كورونا للناطقة باسم نائب الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية، لتُصبح ثاني موظّف في البيت الأبيض يُصاب بالعدوى.

وأثار الإعلان عن إصابة كايتي ميلر، الناطقة باسم مايك بنس، مخاوف من أن يتحوّل البيت الأبيض إلى نقطة ساخنة، في حين يقود ترامب جهود تخفيف إجراءات الإغلاق التي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم.



وكايتي ميلر، بحُكم منصبها، تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، كما أنّها متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب وكاتب خطاباته، والرجل وراء السياسة المتشدّدة للإدارة في ما يتعلّق بالهجرة.