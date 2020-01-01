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هالاتس تستعرض الجدول الزمني لأعراض الإصابة بـ"كورونا"

الإثنين 11 مايو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هالاتس تستعرض الجدول الزمني لأعراض الإصابة بـ"كورونا"


القدس المحتلة / سما /

استعرضت صحيفة "هآرتس" الجدول الزمني التالي للإصابة بوباء كورونا استناداً إلى أوساط طبية إسرائيلية:

منذ اليوم الأول وحتى الثالث -ظهور الأعراض الأولى- حكة بالحنجرة، سعال، ارتفاع درجة الحرارة، تعب أو ضغوط بسيطة على الصدر، إسهال، أضرار بحاستي التذوق والرائحة.

أيام الرابع وحتى السادس- تطور المرض- يمكن أن يكون المرض بدون أعراض، مع أعراض بسيطة أو مرض شديد يرافقه ارتفاع بدرجة الحرارة، آلام، قشعريرة، سعال وعدم إحساس بالراحة وقد يتطور لدى الأطفال والصبية طفح جلدي أحمر اللون يثير حكة وانتفاخاً يشبه الحروق الناجمة عن البرد.

اليومان السابع والثامن -التدهور- المرضى الذين اختفت لديهم الأعراض ولم يعانوا من ارتفاع بدرجة الحرارة طوال ثلاثة أيام بالإمكان إخراجهم من العزل. أحياناً يتحسن الوضع لكنه يعود للانتكاس وأحياناً أخرى يبقى الوضع سيئاً ويستمر بالتدهور.

أيام التاسع وحتى الثاني عشر -المرحلة الحرجة- تزداد حدة صعوبة التنفس والسعال، وينخفض مستوى الأكسجين بالدم بصورة مفاجئة، ويمكن تحسين مستوى وصول الأكسجين إلى الرئتين من خلال الاستلقاء على البطن.

يوما الثالث والرابع عشر -انتعاش وشفاء- يُشفى المرضى الذين عانوا من أعراض بسيطة، وكذلك الذين عانوا من من حالة خطيرة، لكن كان مستوى الأُكسجين لديهم جيداً، أما الذين عانوا من حالات خطيرة فبحاجة إلى فترة علاج أطول.

#فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل #هارتس

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