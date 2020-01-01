الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 16477 من بينهم 252 وفيات.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه من مجمل الإصابات هناك 47 وصفت حالتهم بالمتوسطة و74 بالخطيرة، تم وصل 65 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي. ووفقًا لمعطيات الوزارة فإن 11430 مريضًا تماثلوا للشفاء، ليستقر عدد المرضى الحالي (الإصابات النشطة) عند 4795.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 0.8% فقط، في حين ارتفعت الحالات التي تماثلت للشفاء بنسبة 2%.

وأشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تستدعي وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي ارتفعت خلال اليوم الماضي بنسبة 1.6%. فيما ارتفعت نسبة التعافي بـ1.1% من جراء تماثل 127 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن 225 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 4570 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف تدريجي للقيود التي تم فرضها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل، واستئناف عمل القطاع العام، وعودة تدريجية لطلاب المدارس بدءًا من مراحل الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية إضافة إلى رياض الأطفال والحضانات، وعودة فتح المساحات والمرافق العام أمام زيارات المواطنين، وفتح الأسواق والمراكز التجارية، وذلك ضمن إجراءات مقيدة بتعليمات من وزارة الصحة لمنع زيادة وتيرة تفشي الوباء بعد أن سُجلت معدلات تباطؤ في الأيام الماضية.