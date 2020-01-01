" هنية " يشكر قطر لتقديمها منحة زواج الشباب بقيمة (2 ) مليون دولار

غزة / سما /

قدم أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الشكر لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً, لتقديمها منحة الزواج الخاصة بالشباب والتي بلغت قيمتها "2" مليون دولار والتي ستمنح لعدد(500) عريس ممن تخطوا (35) عاماً.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه هنية مع السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة, حيث قدم هنية الشكر لدولة قطر, بإسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأسرة الرياضية والشبابية.

وقال هنية بأن المنحة جاءت استمراراً للدعم القطري الكريم لأبناء شعبنا في غزة المحاصرة, على مدار السنوات الماضية عبر تنفيذها المشاريع الخدماتية والإغاثية, وبجهود كبيرة للجنة الإعمار القطرية برئاسة م. محمد العمادي.

وأشاد هنية بالجهد المميز الذي بذله صندوق دعم الشباب, في عملية تسجيل أسماء المستفيدين واجراء البحث الاجتماعي, وفق معايير واضحة وشفافة, ساهمت بشكل كبير في وصول المنحة لمستحقيها.

وأضاف هنية بأن اجراءات صرف المنحة ستبدأ اليوم الاثنين, حيث سيمنح كل شاب مبلغ(4000) دولار لعدد (500) عريس, وسيتم الصرف على دفعات متتالية , حيث ستساهم تلك المنحة في مساعدتهم على اتمام مراسم زواجهم.