  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

" هنية " يشكر قطر لتقديمها منحة زواج الشباب بقيمة (2 ) مليون دولار

الإثنين 11 مايو 2020 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" هنية " يشكر قطر لتقديمها منحة زواج الشباب بقيمة (2 ) مليون دولار


غزة / سما /

قدم أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الشكر لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً, لتقديمها منحة الزواج الخاصة بالشباب والتي بلغت قيمتها "2" مليون دولار والتي ستمنح لعدد(500) عريس ممن تخطوا (35) عاماً.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه هنية مع السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة, حيث قدم هنية الشكر لدولة قطر, بإسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأسرة الرياضية والشبابية.

وقال هنية بأن المنحة جاءت استمراراً للدعم القطري الكريم لأبناء شعبنا في غزة المحاصرة, على مدار السنوات الماضية عبر تنفيذها المشاريع الخدماتية والإغاثية, وبجهود كبيرة للجنة الإعمار القطرية برئاسة م. محمد العمادي. 

وأشاد هنية بالجهد المميز الذي بذله صندوق دعم الشباب, في عملية تسجيل أسماء المستفيدين واجراء البحث الاجتماعي, وفق معايير واضحة وشفافة, ساهمت بشكل كبير في وصول المنحة لمستحقيها.

وأضاف هنية بأن اجراءات صرف المنحة ستبدأ اليوم الاثنين, حيث سيمنح كل شاب مبلغ(4000) دولار لعدد (500) عريس, وسيتم الصرف على دفعات متتالية , حيث ستساهم تلك المنحة في مساعدتهم على اتمام مراسم زواجهم.

#عبد السلام هنية #قطر #المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

غزة : تشييع حاشد لجثمان القيادي في حماس أحمد الكرد

التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

واشنطن تُهدد الأردن.. والسبب أحلام التميمي

مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح

إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل

مجدلاني : حماس تختطف افرادا من عائلة " المدهون " ولن نخضع للإبتزاز

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تحول الليلة 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على أربع دفعات

وصف الفعل بـ "سلوك العصابات الدموي".. مجدلاني يتهم حماس باقتحام منزل مدير مكتبه بغزة واختطاف أشقائه

صفقة القرن

تقرير: ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب.. ضربة لـ"صفقة القرن"

الصين تفند "24 كذبة" أطلقها ساسة أمريكيين بشأن تعاملها مع تفشي فايروس "كورونا"

صحيفة عبرية : نتنياهو يعمل لإحياء مشروع بن غوريون بفكرة "جيب عربي في إسرائيل"؟